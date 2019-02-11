"Челси" выдвинул ультиматум Сарри

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"Челси" выдвинул ультиматум Сарри

Руководство "Челси" дало наставнику команды Маурицио Сарри последний шанс.

Как сообщает Goal.сom, итальянскому специалисту выделили один месяц на исправление ситуации, иначе он будет уволен.

После 26 туров "Челси" занимает 6-ю позицию в АПЛ. Напомним, что вчера "аристократы" разгромно проиграли "Манчестер Сити" со счетом 0:6.

Отметим, что 24 февраля "Челси" еще раз сразится с "Сити", однако уже в рамках финала Кубка английской лиги.

Читайте также: "Челси" определился с возможной заменой Сарри. | http://soccernews.ru

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