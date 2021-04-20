"Челси" выходит из Суперлиги

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"Челси" выходит из СуперлигиФото: Твиттер @ChelseaFC 
"Челси" собирается отказаться от участия в Суперлиге, сообщает The Athletic.

"Синие" уже начали подготовку документов с целью выйти из состава участников нового турнира. По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, такое решение было принято лично владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Владелец "аристократов" провел совещание с руководителями клуба, на котором и было решено выйти из проекта.

Напомним, "Челси" – один из 12 клубов-основателей Суперлиги, о создании которой было объявлено всего два дня назад. 

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