"Челси" выходит из Суперлиги

Фото: Твиттер @ChelseaFC

"Челси" собирается отказаться от участия в Суперлиге, сообщает The Athletic.

"Синие" уже начали подготовку документов с целью выйти из состава участников нового турнира. По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, такое решение было принято лично владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Владелец "аристократов" провел совещание с руководителями клуба, на котором и было решено выйти из проекта.

Напомним, "Челси" – один из 12 клубов-основателей Суперлиги, о создании которой было объявлено всего два дня назад.