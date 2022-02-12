"Челси" выиграл 21 трофей при Абрамовиче
Лондонский "Челси" выиграл 21 трофей после того, как владельцем клуба в 2003 году стал российский олигарх Роман Абрамович.
При Абрамовиче "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, пять раз завоевал Кубка Англии, трижды выиграл Кубок английской лиги, дважды завоевал Суперкубок Англии, два раза выиграл Лигу чемпионов, два раза победил в Лиге Европы, однажды стал победителем Суперкубка УЕФА, а также один раз выиграл клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне "Челси" занимает третье место в Премьер-лиге и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18