"Челси" выиграл клубный чемпионат мира

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"Челси" выиграл клубный чемпионат мира

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1 и стал победителем турнира.

Победу английскому клубу принесли голы Ромелу Лукаку и Кая Хавертца. В составе бразильцев отличился Рафаэл Вейга.

"Челси" Англия – "Палмейрас" Бразилия - 2:1 (0:0)
Голы: Лукаку, 55 - 1:0, Рафаэл Вейга, 64 (с пенальти) - 1:1, Хавертц, 117 - 2:1

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Сарр, 90), Ковачич (Зиеш, 90), Канте, Маунт (Пулишич, 31), Хавертц, Лукаку (Вернер, 76), Хадсон-Одои (Сауль, 77).

"Палмейрас": Уэвертон, Маркос Роша, Гомес, Луан, Пикерес, Скарпа, Зе Рафаэл (Жаилсон, 60), Данило, Рафаэл Вейга (Атуэста, 78), Рони (Весли, 77), Дуду (Рафаэл Наварро, 103). 

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