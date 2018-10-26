"Челси" выиграл у БАТЭ, ПАОК уступил "МОЛ-Види"

Теги челсибатэпаок

"Челси" выиграл у БАТЭ, ПАОК уступил "МОЛ-Види"

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе L. Английский "Челси" дома обыграл белорусский БАТЭ, греческий ПАОК на своем поле уступил венгерскому "МОЛ-Види".

"Челси" Англия – БАТЭ Беларусь - 3:1 (2:0)
Голы: Лофтус-Чик, 2 - 1:0, Лофтус-Чик, 8 - 2:0, Лофтус-Чик, 53 - 3:0, Риос, 79 - 3:1

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Дзаппакоста, Кэйхилл, Ковачич (Канте, 77), Фабрегас, Виллиан (Мозес, 57), Лофтус-Чик, Педро (Хадсон-Одои, 60), Жиру.

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович, Володько, Риос, Бага (Яблонский, 76), Драгун, Глеб (Иванич, 59), Стасевич, Скавыш, Сигневич (Туоминен, 71).

ПАОК Греция – "МОЛ-Види" Венгрия - 0:2 (0:2)
Голы: Хусти, 12 - 0:1, Стопира, 45 - 0:2

ПАОК: Пасхалакис, Варела, Тошка, Лео Матос, Креспо, Пелкас, Каньяс, Эль-Каддури, Шахов (Прийович, 52), Лимниос (Уарда, 46), Карелис (Бисесвар, 66).

"МОЛ-Види": Ковачик, Него, Пауло Винисиус, Стопира, Юхас, Хусти (Ковач, 73), Паткаи, Миланов (Николов, 79), Хаджич, Фиола, Щепович (Ходжич, 65).

Положение команд: Челси - 9, ПАОК, МОЛ-Види, БАТЭ - 3.

Не пропустите: Соперники "Краснодара": "Севилья" уничтожила "Акхисар", Промес забил гол. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 января

Главные новости дня: 27 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
2 Цюрих Цюрих 6 10
3 АЕК АЕК 6 5
4 Лудогорец Лудогорец 6 4
Группа B М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 Селтик Селтик 6 9
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 7
4 Русенборг Русенборг 6 1
Группа C М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 11
2 Славия Прага Славия Прага 6 10
3 Бордо Бордо 6 7
4 Копенгаген Копенгаген 6 5
Группа D М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 8
3 Спартак Трнава Спартак Трнава 6 7
4 Андерлехт Андерлехт 6 3
Группа E М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 16
2 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 6 13
3 Ворскла Ворскла 6 3
4 Карабах Карабах 6 3
Группа F М О
1 Бетис Бетис 6 12
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 10
3 Милан Милан 6 10
4 Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж 6 1
Группа G М О
1 Вильярреал Вильярреал 6 10
2 Рапид Вена Рапид Вена 6 10
3 Рейнджерс Рейнджерс 6 6
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 5
Группа H М О
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 18
2 Лацио Лацио 6 9
3 Аполлон Аполлон 6 7
4 Марсель Марсель 6 1
Группа I М О
1 Генк Генк 6 11
2 Мальме ФФ Мальме ФФ 6 9
3 Бешикташ Бешикташ 6 7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 6 5
Группа J М О
1 Севилья Севилья 6 12
2 Краснодар Краснодар 6 12
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 6 10
4 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 6 1
Группа K М О
1 Динамо Киев Динамо Киев 6 11
2 Ренн Ренн 6 9
3 Астана Астана 6 8
4 Яблонец Яблонец 6 5
Группа L М О
1 Челси Челси 6 16
2 БАТЭ БАТЭ 6 9
3 Фехервар Фехервар 6 7
4 ПАОК ПАОК 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов