"Челси" выкупил Ковачича

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"Челси" выкупил Ковачича

"Челси" выкупил у "Реала" хавбека Матео Ковачича.

Как сообщает официальный сайт клуба, с 25-летним хорватом было заключено пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера должна составить 50 миллионов евро.

Отметим, что "Челси" арендовал Ковачича в минувшем сезоне и в договоре был пункт о выкупе, поэтому клуб смог совершить трансфер несмотря на наложенный запрет.

Ковачич провел за "Челси" 51 игру, в которых отметился двумя голевыми передачами. За "Реал" хорват выступал с 2015 года.

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У вас как на Чемпионат.com,что,школьников набирают?

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"Пьянь и остальные путалонцы сайта,позор сайта" и мухомор "Mutaloff",смотрите,админы и Пьянь офиуциально признали что сосут член у https://soccernews.ru/user/profile/31348!))))))))))))))))))

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И что они еб4нутые на всю голову сектанты,накручивающие плюсы и минусы!)))))))))))))

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Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Все сказал? Высказался??

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Буду продолжать вас унижать,пока владелец не перестанет платить за хостинг.То есть минимум 2 года

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