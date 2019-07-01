"Челси" выкупил Ковачича

"Челси" выкупил у "Реала" хавбека Матео Ковачича.

Как сообщает официальный сайт клуба, с 25-летним хорватом было заключено пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера должна составить 50 миллионов евро.

Отметим, что "Челси" арендовал Ковачича в минувшем сезоне и в договоре был пункт о выкупе, поэтому клуб смог совершить трансфер несмотря на наложенный запрет.

Ковачич провел за "Челси" 51 игру, в которых отметился двумя голевыми передачами. За "Реал" хорват выступал с 2015 года.

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