"Челси" выплатит за Ругани требуемую сумму

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"Челси" выплатит за Ругани требуемую сумму

"Челси" всерьез нацелен на трансфер защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Как сообщает Goal.com, "аристократы" готовы выплатить за футболиста требуемые 50 миллионов евро.

Отмечается, что Ругани уже согласовал с "Челси" условия личного контракта.

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