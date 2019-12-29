"Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ

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"Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ

"Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда уступали 0:1 за восемь минут до конца встречи, но забила два мяча.

"Арсенал" - "Челси" - 1:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 13 - 1:0, Жоржинью, 83 - 1:1, Абрахам, 87 - 1:2.

"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс (Мустафи, 23), Давид Луиз, Сака, Гендузи, Торрейра, Езил (Уиллок, 76), Нелсон (Пепе, 86), Ляказетт, Обамеянг.

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Томори (Лемпти, 59), Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Виллиан, Маунт, Эмерсон (Жоржинью, 34), Абрахам.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 4 место, "Арсенал" располагается на 12 строчке.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Виллиан мог бы играть быть как Мане,если бы не ленился

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