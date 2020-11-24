"Челси" вырвал победу в матче с "Ренном" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

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"Челси" вырвал победу в матче с "Ренном" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов лондонский "Челси" на выезде обыграл "Ренн" со счетом 2:1. Победу английскому клубу принесли голы Каллума Хадсона-Одои и Оливье Жиру. В составе французов отличился Серу Гирасси.

"Челси" с десятью очками вышел на первое место в турнирной таблице группы Е и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ренн" с одним очком остался на 4-м месте и потерял шансы выйти в плей-офф.

"Ренн" Франция – "Челси" Англия - 1:2 (0:1)
Голы: Хадсон-Одои, 22 - 0:1, Гирасси, 85 - 1:1, Жиру, 90 - 1:2

"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Трюффер (Мауасса, 86), Ньямси, Нзонзи, Камавинга (Гренье, 78), Леа Силики (Дель Кастийо, 63), Бурижо, Доку (Гбоо, 86), Гирасси (Ньянг, 86).

"Челси": Менди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Зума, Жоржиньо, Маунт (Канте, 68), Ковачич (Хавертц, 76), Хадсон-Одои (Зиеш, 75), Вернер (Джеймс, 90), Абрахам (Жиру, 69).

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