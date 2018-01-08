"Челси" вышел из гонки за Алекса Сандро

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"Челси" вышел из гонки за Алекса Сандро

Лондонский "Челси" вышел из гонки за защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает британская пресса.

"Синие" решили отказаться от трансфера 26-летнего бразильца из-за огромного прогресса Маркоса Алонсо.

Таким образом, единственным претендентом на Сандро остаётся "Манчестер Юнайтед", который не теряет надежд подписать левого фулбека уже в январе.

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