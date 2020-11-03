"Челси" вышел из гонки за Дибалой

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"Челси" вышел из гонки за Дибалой

Лондонский "Челси" утратил интерес к нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство "синих" считает нецелесообразным покупку новых атакующих игроков, поскольку прошлым летом были подписаны Тимо Вернер, Хаким Зиеш и Кай Хаверц на общую сумму 173 миллиона евро.

26-летний аргентинец пока не может договориться с туринским клубом о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 4 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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