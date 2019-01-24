"Челси" вышел из гонки за хавбеком "Зенита" Паредесом

1 Теги зенит санкт-петербургчелсипсжлеандро паредестрансферы

"Челси" вышел из гонки за хавбеком "Зенита" Паредесом

Лондонский "Челси" вышел из гонки за полузащитником "Зенита" Леандро Паредесом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "синие" утратили интерес к 24-летнему аргентинцу из-за его высокой трансферной стоимости.

Напомним, что "Зенит" требует за своего игрока не менее 40 миллионов евро, а "Челси" не готов платить такую сумму.

Таким образом, Паредес, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ, который остаётся единственным претендентом на хавбека.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Пусть этот пешеход и дальше будет ходить в России,а у Челси есть сало по имени Игуаин!

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