"Челси" вышел на контакт с ведущим хавбеком "Ювентуса"

Лондонский "Челси" вышел на контакт с ведущим полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, на этой неделе "аристократы" встречались с представителем 28-летнего хавбека "старой синьоры" Фали Рамадани. Однако тот сообщил англичанам, что его клиент намерен продолжить выступления на "Альянц Стэдиум".

Напомним, Харт близок к переходу в "Челси". | soccernews.ru