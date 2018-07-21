"Челси" вышел на контакт с ведущим хавбеком "Ювентуса"

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"Челси" вышел на контакт с ведущим хавбеком "Ювентуса"Лондонский "Челси" вышел на контакт с ведущим полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, на этой неделе "аристократы" встречались с представителем 28-летнего хавбека "старой синьоры" Фали Рамадани. Однако тот сообщил англичанам, что его клиент намерен продолжить выступления на "Альянц Стэдиум".

Напомним, Харт близок к переходу в "Челси". | soccernews.ru

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