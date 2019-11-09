"Челси" вышел на второе место АПЛ, обыграв "Кристал Пэлас"
В рамках 12-го тура АПЛ "Челси" одержал победу над "Кристал Пэлас".
Таким образом, "синие" сместили со второго места "Манчестер Сити", однако "горожане" свою игру проведут завтра.
"Челси" - "Кристал Пэлас" 2:0
Голы: Абрахам, 52 - 1:0, Пулишич, 79 - 2:0
"Челси": Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Томори, Джеймс, Канте, Ковачич, Пулишич (Хадсон-Одои, 80), Маунт (Гилмур, 87), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 73).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд (Келли, 44), Кэйхилл, ван Анхолт, Томкинс, Куяте (Маккарти, 82), Таунсенд, Макартур (Шлупп, 70), Миливоевич, Заа, Айю.
Предупреждения: Виллиан (17), Заа (21), Эмерсон (31), Ковачич (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Челси
|12
|26
|3
|Манчестер Сити
|11
|25
|4
|Лестер Сити
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|12
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Тоттенхэм
|11
|13
|12
|Вулверхэмптон
|11
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|11
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7