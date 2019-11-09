"Челси" вышел на второе место АПЛ, обыграв "Кристал Пэлас"

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"Челси" вышел на второе место АПЛ, обыграв "Кристал Пэлас"

В рамках 12-го тура АПЛ "Челси" одержал победу над "Кристал Пэлас".

Таким образом, "синие" сместили со второго места "Манчестер Сити", однако "горожане" свою игру проведут завтра.

"Челси" - "Кристал Пэлас" 2:0

Голы: Абрахам, 52 - 1:0, Пулишич, 79 - 2:0

"Челси": Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Томори, Джеймс, Канте, Ковачич, Пулишич (Хадсон-Одои, 80), Маунт (Гилмур, 87), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 73).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд (Келли, 44), Кэйхилл, ван Анхолт, Томкинс, Куяте (Маккарти, 82), Таунсенд, Макартур (Шлупп, 70), Миливоевич, Заа, Айю.

Предупреждения: Виллиан (17), Заа (21), Эмерсон (31), Ковачич (33).  

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