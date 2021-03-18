"Челси" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов впервые за 7 лет

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"Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов обыграл "Атлетико" со счётом 2:0.

"Синие" взяли верх в обеих встречах. Игра в Мадриде завершилась победой гостей 1:0.

"Челси" стал четвертьфиналистом ЛЧ впервые с сезона 2013/14.

7 лет назад команда под руководством Жозе Моуринью дошла до полуфинала турнира.

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