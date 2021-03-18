"Челси" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов впервые за 7 лет
"Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов обыграл "Атлетико" со счётом 2:0.
"Синие" взяли верх в обеих встречах. Игра в Мадриде завершилась победой гостей 1:0.
"Челси" стал четвертьфиналистом ЛЧ впервые с сезона 2013/14.
7 лет назад команда под руководством Жозе Моуринью дошла до полуфинала турнира.
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|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
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|6
|8
|4
|Спартак Москва
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|0
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|О
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|Реал Мадрид
|6
|9
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|АЕК
|6
|6
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|Генк
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|Группа D
|М
|О
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|Интер Милан
|6
|11
|2
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|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
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|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
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|6
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|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
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|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4