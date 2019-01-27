"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии

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"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Лондонский "Челси" в матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил "Шеффилд Уэнсдей" со счетом 3:0. Победу "аристократам" принес дубль Виллиана, а также гол Каллума Хадсона Одои.

"Челси" – "Шеффилд Уэнсдей" - 3:0 (1:0)
Голы: Виллиан, 26 (с пенальти) - 1:0, Хадсон-Одои, 64 - 2:0, Виллиан, 83 - 3:0

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Кристенсен, Ковачич, Ампаду (Лофтус-Чик, 65), Хадсон-Одои, Баркли (Жоржиньо, 84), Виллиан, Игуаин (Жиру, 82).

Не пропустите: Жиру назвал цель "Челси" в Кубке Англии. | http://soccernews.ru

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