"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Лондонский "Челси" в матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил "Шеффилд Уэнсдей" со счетом 3:0. Победу "аристократам" принес дубль Виллиана, а также гол Каллума Хадсона Одои.
"Челси" – "Шеффилд Уэнсдей" - 3:0 (1:0)
Голы: Виллиан, 26 (с пенальти) - 1:0, Хадсон-Одои, 64 - 2:0, Виллиан, 83 - 3:0
"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Кристенсен, Ковачич, Ампаду (Лофтус-Чик, 65), Хадсон-Одои, Баркли (Жоржиньо, 84), Виллиан, Игуаин (Жиру, 82).
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|Команда
|М
|О
|1
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|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
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|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
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