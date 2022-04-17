"Челси" вышел в финал Кубка Англии

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала Кубка Англии "Челси" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 и вышел в финал.

Победу "аристократам" принесли голы Рубена Лофтус-Чика и Мэйсона Маунта.

В финале "Челси" сыграет с "Ливерпулем".

"Челси" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (0:0)

Голы: Лофтус-Чик, 65 - 1:0, Маунт, 76 - 2:0

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Алонсо, Ковачич (Лофтус-Чик, 26), Жоржиньо (Канте, 77), Маунт (Зиеш, 77), Хавертц (Лукаку, 77), Вернер.

"Кристал Пэлас": Батленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Олисе, 72), Шлупп (Бентеке, 72), Эзе, Заа, Матета (Айю, 55).

Не пропустите: "Атлетико" обыграл "Эспаньол" благодаря голу на 98-й минуте. | http://soccernews.ru