"Челси" вышел в финал Кубка Англии
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 1/2 финала Кубка Англии "Челси" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 и вышел в финал.
Победу "аристократам" принесли голы Рубена Лофтус-Чика и Мэйсона Маунта.
В финале "Челси" сыграет с "Ливерпулем".
"Челси" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (0:0)
Голы: Лофтус-Чик, 65 - 1:0, Маунт, 76 - 2:0
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Алонсо, Ковачич (Лофтус-Чик, 26), Жоржиньо (Канте, 77), Маунт (Зиеш, 77), Хавертц (Лукаку, 77), Вернер.
"Кристал Пэлас": Батленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Олисе, 72), Шлупп (Бентеке, 72), Эзе, Заа, Матета (Айю, 55).
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|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|41
|6
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|27
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|Эвертон
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|36
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
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