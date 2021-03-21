"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии
Фото: Твиттер @ChelseaFC
В Лондоне завершился матч 1/4 финала Кубка Англии. "Челси" встречался с "Шеффилд Юнайтед" и смог победить со счетом 2:0. Первый мяч в свои ворота отправил полузащитник гостей Норвуд, а окончательный счет в компенсированное арбитром время забил Зиеш. Напомним, что в 1/2 финала, кроме "Челси" уже пробились "Манчестер Сити" и "Саутгемптон". Последний полуфиналист станет известен сегодня, после окончания матча "Лестер" - "Манчестер Юнайтед".
"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" 2:0 (1:0)
Голы: Норвуд, 23 - 1:0, Зиеш, 90+2 - 2:0
"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Чилуэлл, Кристенсен (Аспиликуэта, 63), Зума, Ковачич, Маунт, Гилмор (Зиеш, 72), Пулишич (Канте, 83), Хадсон-Одои (Хавертц, 72), Жиру (Джеймс, 63).
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Болдок, Джагелка, Богл (Муссе, 90), Флек, Осборн, Ландстрем, Норвуд (Брюстер, 79), Макберни (Берк, 75), Макголдрик.
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