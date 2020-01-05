"Челси" выставил на трансфер двух защитников

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"Челси" выставил на трансфер двух защитников

Лондонский "Челси" планирует продать во время зимнего трансферного окна одного из своих фланговых защитников.

По информации Calciomercato, "синие" готовы расстаться с Эмерсоном и Маркосом Алонсо, однако покинет клуб только один из них.

На итальянца бразильского происхождения претендует "Ювентус", испанец интересен "Интеру".

В текущем сезоне Эмерсон сыграл за "Челси" 15 матчей и сделал 1 ассист. В активе Алонсо 14 игр, 1 гол и 3 результативные передачи.

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