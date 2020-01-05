"Челси" выставил на трансфер двух защитников
Лондонский "Челси" планирует продать во время зимнего трансферного окна одного из своих фланговых защитников.
По информации Calciomercato, "синие" готовы расстаться с Эмерсоном и Маркосом Алонсо, однако покинет клуб только один из них.
На итальянца бразильского происхождения претендует "Ювентус", испанец интересен "Интеру".
В текущем сезоне Эмерсон сыграл за "Челси" 15 матчей и сделал 1 ассист. В активе Алонсо 14 игр, 1 гол и 3 результативные передачи.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|21
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|15
|Бернли
|21
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|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
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|21
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|21
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|Норвич Сити
|21
|14