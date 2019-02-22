"Челси" выступил с заявлением относительно бана на два трансферных окна

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"Челси" выступил с заявлением относительно бана на два трансферных окна

"Челси" заявил, что не согласен с тем, что дисциплинарный комитет ФИФА наказал клуб на трансферы.

"Футбольный клуб "Челси" выступил с опровержением выводов дисциплинарного комитета ФИФА и намерен обжаловать решение о запрете на трансферы.

Клуб подчеркивает, что он он относится с уважением к работе ФИФА. "Челси" разочарован мерами организациями в отношении 29 футболистов из 92.

"Челси" в праве обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения апелляции - в Спортивном арбитражном суде", - говорится в заявлении.

Напомним, помимо запрета, "Челси" был оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков (около 529 тыс евро). 

"Синим" предоставлен срок в 90 дней для урегулирования ситуации с трансферами несовершеннолетних футболистов.

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