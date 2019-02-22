"Челси" выступил с заявлением относительно бана на два трансферных окна
"Челси" заявил, что не согласен с тем, что дисциплинарный комитет ФИФА наказал клуб на трансферы.
"Футбольный клуб "Челси" выступил с опровержением выводов дисциплинарного комитета ФИФА и намерен обжаловать решение о запрете на трансферы.
Клуб подчеркивает, что он он относится с уважением к работе ФИФА. "Челси" разочарован мерами организациями в отношении 29 футболистов из 92.
"Челси" в праве обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения апелляции - в Спортивном арбитражном суде", - говорится в заявлении.
Напомним, помимо запрета, "Челси" был оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков (около 529 тыс евро).
"Синим" предоставлен срок в 90 дней для урегулирования ситуации с трансферами несовершеннолетних футболистов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|3
|Тоттенхэм
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|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
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|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
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|8
|Уотфорд
|26
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|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
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|Лестер Сити
|26
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|26
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|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
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|Кардифф Сити
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