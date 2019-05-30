"Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии
"Челси" обыграл "Арсенал" и стал победителем Лиги Европы (4:1). В составе победителей дублем отметился Эден Азар, по голу также забили Оливье Жиру и Кристиан Даниэль Ледесма.
Эмоции подопечных Маурицио Сарри:
Не пропустите: "Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы | http://soccernews.ru
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|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
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|Русенборг
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|Группа C
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Бордо
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|Группа D
|М
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|Динамо Загреб
|6
|14
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|Фенербахче
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|Андерлехт
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|Спортинг Лиссабон
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|13
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|Ворскла
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|Карабах
|6
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|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
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|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
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|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
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|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
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|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
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|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
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|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
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|1
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|6
|11
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