"Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии

"Челси" обыграл "Арсенал" и стал победителем Лиги Европы (4:1). В составе победителей дублем отметился Эден Азар, по голу также забили Оливье Жиру и Кристиан Даниэль Ледесма.

Эмоции подопечных Маурицио Сарри:

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