"Челси" взял реванш у "Лестера" за финал Кубка Англии

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"Челси" взял реванш у "Лестера" за финал Кубка АнглииФото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура "Челси" на своем поле обыграл "Лестер" и таким образом взял реванш за поражение в финале Кубка Англии.

"Челси" – "Лестер" - 2:1

Голы: 1:0 – 47 Рюдигер, 2:0 – 66, пенальти Жоржиньо, 2:1 – 76 Ихеаначо.

"Челси" – Менди, Аспиликуэта (Зума, 88), Джеймс, Тиаго Силва, Чилуэлл, Пулишич, Канте (Ковачич, 32), Маунт, Жоржиньо, Рюдигер, Вернер (Жиру, 90).

"Лестер" – Шмейхель, Фофана, Томас, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Ихеаначо, 60), Олбрайтон (Рикарду Перейра, 67), Перес, Варди.

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