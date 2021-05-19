"Челси" взял реванш у "Лестера" за финал Кубка Англии
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура "Челси" на своем поле обыграл "Лестер" и таким образом взял реванш за поражение в финале Кубка Англии.
"Челси" – "Лестер" - 2:1
Голы: 1:0 – 47 Рюдигер, 2:0 – 66, пенальти Жоржиньо, 2:1 – 76 Ихеаначо.
"Челси" – Менди, Аспиликуэта (Зума, 88), Джеймс, Тиаго Силва, Чилуэлл, Пулишич, Канте (Ковачич, 32), Маунт, Жоржиньо, Рюдигер, Вернер (Жиру, 90).
"Лестер" – Шмейхель, Фофана, Томас, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Ихеаначо, 60), Олбрайтон (Рикарду Перейра, 67), Перес, Варди.
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|Команда
|М
|О
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|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18