"Челси" забил семь голов в Кубке Лиги, "Ливерпуль" также вышел в следующий круг
Завершились два матча 3-го раунда Кубка английской лиги. "Челси" на своем поле разгромил "Гримсби", забив семь голов. "Ливерпуль" на выезде добился победы над "МК Донс".
"Челси" – "Гримсби" - 7:1 (3:1)
Голы: Баркли, 4 - 1:0, Батшуайи, 7 - 2:0, Грин, 19 - 2:1, Педро, (43, с пенальти) - 3:1, Зума, 56 - 4:1, Джеймс, 82 - 5:1, Батшуайи, 86 - 6:1, Хадсон-Одои, 89 - 7:1
"Челси": Кабальеро, Джеймс, Алонсо (Матсен, 66), Геи, Зума, Пулишич, Гилмур, Педро (Анджорин, 67), Баркли, Хадсон-Одои, Батшуайи.
"МК Донс" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:1)
Голы: Милнер, 41 - 0:1, Хувер, 69 - 0:2
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Ловрен, Хувер (ван дер Берг, 90), Окслейд-Чемберлен (Кейн, 82), Милнер, Кейта (Чиривелья, 63), Лаллана, Джонс, Брюстер, Эллиот.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1