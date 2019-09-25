"Челси" забил семь голов в Кубке Лиги, "Ливерпуль" также вышел в следующий круг

Завершились два матча 3-го раунда Кубка английской лиги. "Челси" на своем поле разгромил "Гримсби", забив семь голов. "Ливерпуль" на выезде добился победы над "МК Донс".

"Челси" – "Гримсби" - 7:1 (3:1)

Голы: Баркли, 4 - 1:0, Батшуайи, 7 - 2:0, Грин, 19 - 2:1, Педро, (43, с пенальти) - 3:1, Зума, 56 - 4:1, Джеймс, 82 - 5:1, Батшуайи, 86 - 6:1, Хадсон-Одои, 89 - 7:1

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Алонсо (Матсен, 66), Геи, Зума, Пулишич, Гилмур, Педро (Анджорин, 67), Баркли, Хадсон-Одои, Батшуайи.

"МК Донс" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:1)

Голы: Милнер, 41 - 0:1, Хувер, 69 - 0:2

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Ловрен, Хувер (ван дер Берг, 90), Окслейд-Чемберлен (Кейн, 82), Милнер, Кейта (Чиривелья, 63), Лаллана, Джонс, Брюстер, Эллиот.

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