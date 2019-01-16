"Челси" заблокировал переход Батшуайи в "Монако"

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"Челси" заблокировал переход Батшуайи в "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что "Челси" заблокировал переход нападающего Миши Батшуайи, который играет в "Валенсии" на правах аренды. Об этом сообщает Get Football News France.

"Мы уже договорились с игроком "Валенсии", однако переход заблокировал "Челси". Лондонцы намерены продать игрока, а не отдавать в аренду. Батшуайи помог бы нам, если бы перешел в январское окно", - сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что в "Валенсии" хотят досрочно прервать аренду 25-летнего нападающего.

В текущем сезоне испанской Примеры Батшуайи забил один гол в 15 матчах.

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