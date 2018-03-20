"Челси" заинтересовался игроком украинской "Зари"

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"Челси" заинтересовался игроком украинской "Зари"Лондонский "Челси" заинтересовался игроком украинской "Зари" Андреем Луниным, информирует Tribuna.com.

По сведениям источника, скауты "аристократов" уже просмотрели игру 19-летнего вратаря луганчан в одном из матчей УПЛ.

В нынешнем сезоне Лунин пропустил 38 мячей в 28 матчах за "Зарю".

Напомним, Месси требует купить игрока "Челси". | soccernews.ru

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