Лондонский "Челси" заинтересовался игроком украинской "Зари" Андреем Луниным, информирует Tribuna.com.

По сведениям источника, скауты "аристократов" уже просмотрели игру 19-летнего вратаря луганчан в одном из матчей УПЛ.

В нынешнем сезоне Лунин пропустил 38 мячей в 28 матчах за "Зарю".

Напомним, Месси требует купить игрока "Челси". | soccernews.ru