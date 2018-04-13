"Челси" заинтересовался украинским футболистом

Теги челсисталь каменскоеорест кузык

"Челси" заинтересовался украинским футболистом

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Стали" Оресту Кузыку, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, представители лондонского клуба следят за молодым футболистом. Не исключено, что "аристокаты" купят его в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что Кузык играет на одной позиции со звездой "Челси" Эденом Азаром, который летом может перейти в "Реал".

В этом сезоне 22-летний Кузык провел за "Сталь" 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Куртуа готов перебраться в ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Хорошая замена Азару. Я уже слышу, как на Стэмфорд Бридж кричат: "Orest, Orest, you are the best!"

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SD_Alex

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