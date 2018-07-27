"Челси" заинтересовался звездой Бундеслиги

Теги челсибайер леверкузенлеон бэйли

"Челси" заинтересовался звездой БундеслигиЛондонский "Челси" заинтересовался вингером леверкузенского "Байера" Леоном Бэйли, информирует fichajes.com

По сведениям источника, "аристократы" рассматривают 20-летнего ямайца в качестве потенциального кандидата на усиление своей атаки.

В прошлом сезоне Бэйли забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Байер".

Напомним,  "Челси" установил новую цену на Виллиана. | soccernews.ru

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