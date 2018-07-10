"Челси" заинтересован в 100-миллионном обмене с "Атлетико"

Лондонский "Челси" заинтересован в 100-миллионном обмене игроками с мадридским "Атлетико", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" планируют предпринять попытки подписать голкипера "матрасников" Яна Облака. Чтобы покрыть сумму отступных за словенца в 100 миллионов евро, англичане будут готовы заплатить за него 50 миллионов евро и включить в сделку по нему своего вратаря Тибо Куртуа.

Напомним, "Челси" близок к приобретению ивуарийского хавбека. | soccernews.ru