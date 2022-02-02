"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб
Фото: инстаграм Милитао\Автор неизвестен
Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Эдер Милитао своей игрой в нынешнем сезоне привлек интерес топ-клуба АПЛ, сообщает издание AS.
По информации источника, уже долгое время бразилец находится на радаре лондонского "Челси".
Отмечается, что в нем заинтересован лично главный тренер "синих" Томас Тухель, который уже обратился к руководству клуба с просьбой подписать футболиста. Клуб предпримет попытку следующим летом.
Однако сам Милитао хочет остаться в "Реале", а его контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось, что в скором времени "Мадрид" начнет переговоры с бразильцем о продлении соглашения.
В нынешней кампании бразилец сыграл в 21-м матче в Ла Лиге, в которых отметился одним забитым голом.
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
|34
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18