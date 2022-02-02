"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб

Фото: инстаграм Милитао\Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Эдер Милитао своей игрой в нынешнем сезоне привлек интерес топ-клуба АПЛ, сообщает издание AS.

По информации источника, уже долгое время бразилец находится на радаре лондонского "Челси".

Отмечается, что в нем заинтересован лично главный тренер "синих" Томас Тухель, который уже обратился к руководству клуба с просьбой подписать футболиста. Клуб предпримет попытку следующим летом.

Однако сам Милитао хочет остаться в "Реале", а его контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось, что в скором времени "Мадрид" начнет переговоры с бразильцем о продлении соглашения.

В нынешней кампании бразилец сыграл в 21-м матче в Ла Лиге, в которых отметился одним забитым голом.

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