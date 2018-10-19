"Челси" заинтересован в перспективном нападающем "Милана"

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"Челси" заинтересован в перспективном нападающем "Милана"

Форвард "Милана" Патрик Кутроне может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, 20-летний игрок вошел в сферу интересов лондонского "Челси". Отмечается, что Кутроне должен стать заменой Альваро Морате, который в этом сезоне демонстрирует неубедительную игру.

Трансфермаркет оценивает стоимость Кутроне в 23 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Кутроне 3 гола в 6 матчах.

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