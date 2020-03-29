"Челси" заинтересован в подписании голкипера "Милана" Доннаруммы
Лондонский "Челси" нацелился на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, передает The Express.
Представители "синих" уже связались с агентом игрока Мино Райолой и сообщили о своих планах на футболиста
На данный момент 21-летний Доннарумма ведет переговоры с миланским клубом о продлении контракта. Его соглашение с командой рассчитано до 2021 года.
Голкипер - воспитанник "Наполи". В "Милане" выступает с 2013 года, за основную команду дебютировал в 2015 году в возрасте 16 лет. Трансферная стоимость игрока - 55 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|11
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|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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