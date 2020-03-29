"Челси" заинтересован в подписании голкипера "Милана" Доннаруммы

Лондонский "Челси" нацелился на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, передает The Express.

Представители "синих" уже связались с агентом игрока Мино Райолой и сообщили о своих планах на футболиста

На данный момент 21-летний Доннарумма ведет переговоры с миланским клубом о продлении контракта. Его соглашение с командой рассчитано до 2021 года.

Голкипер - воспитанник "Наполи". В "Милане" выступает с 2013 года, за основную команду дебютировал в 2015 году в возрасте 16 лет. Трансферная стоимость игрока - 55 миллионов евро.

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