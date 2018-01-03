"Челси" заинтересован в подписании пяти именитых футболистов

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"Челси" заинтересован в подписании пяти именитых футболистовЛондонский "Челси" заинтересован в подписании пяти именитых футболистов в зимнее трансферное окно, информирует FootMercato.

По сведениям источника, в январе "аристократы" будут работать над возможными подписаниями защитников туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини и Алекса Сандро, полузащитника Артуро Видаля ("Бавария"), вингера Тома Лемара ("Монако") и форварда Алексиса Санчеса ("Арсенал"). Вполне очевидно, что подписать сразу пятерых игроков чемпиону Англии вряд ли удастся, но вполне возможно, что кто-то из этого списка таки окажется на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, Конте назвал возможные потери "Челси". | soccernews.ru

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