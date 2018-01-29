"Челси" заинтересован в подписании Роналду

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует The Sun.

При этом, по сведениям издания, "аристократы" будут более чем готовы следующим летом вступить в борьбу за 32-летнего нападающего "сливочных", если они потеряют своего ведущего вингера Эдена Азара, которым активно интересуется... королевский клуб.