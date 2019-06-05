"Челси" заинтересован в приглашении тренера "Вулверхэмптона"

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что "синие" заинтересованы в услугах Фрэнка Лэмпарда ("Дерби Каунти") и Хави Грасии ("Уотфорд").

Однако, как сообщает The Guardian, в шорт-листе лондонского клуба есть ещё один кандидат - это Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона".

Отметим, что португалец возглавляет "волков" с мая 2017 года. В первом сезоне он вывел команду в АПЛ, а во втором - привёл её к финишу на седьмом месте в Премьер-лиге.

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