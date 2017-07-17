"Челси" заинтересован в приобретении Агуэро

"Челси" ведет переговоры по трансферу нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как сообщает AS, лондонцы хотят приобрести 29-летнего аргентинца уже этим летом.

В минувшем сезоне Агуэро забил 33 гола во всех турнирах.

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