"Челси" заинтересован в приобретении Заа и Санчо

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"Челси" заинтересован в приобретении Заа и Санчо

"Челси" интересуется форвардом АПЛ и полузащитником чемпионата Германии, передает Daily Express.

По данным источника, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы клуб купил игрока "Кристал Пэлас" Уильфрида Заа и футболиста дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

У обоих игроков контракт истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне Заа провел в АПЛ 13 матчей, отметившись 1 голом и 2 ассистами. Его стоимость - 55 миллионов евро. На счету Санчо 7 голов и 9 ассистов в 19 встречах. Цена игрока - 100 млн евро.

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