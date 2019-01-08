"Челси" заморозил трансфер Фабрегаса в "Монако"

Лондонский "Челси" заморозил трансфер своего полузащитника Сеска Фабрегаса в "Монако", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "синие" отпустят 31-летнего испанца в другой клуб только после того, как найдут ему замену.

Сам Фабрегас уже согласовал с "Монако" контракт до лета 2022 года.

"Челси" работает над поиском нового центрального хавбека, среди основных кандидатур называют Николо Бареллу из "Кальяри" и Леандро Паредеса из "Зенита".

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