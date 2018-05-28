"Челси" заплатит 50 миллионов евро за универсального защитника

1 Теги наполичелсиэльсеид хюсай

"Челси" заплатит 50 миллионов евро за универсального защитника

Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай близок к переходу в "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за 24-летнего албанца, который может сыграть на обоих флангах обороны, 50 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве отступных.

В приобретении Хюсая лично заинтересован вероятный будущий наставник "Челси" Маурицио Сарри.

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