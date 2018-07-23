"Челси" затягивает продажу своего ведущего игрока в "Реал"

Лондонский "Челси" затягивает продажу своего голкипера Тибо Куртуа в мадридский "Реал", информирует El Bernabeu.

Так, по сведениям источника, "аристократы" не спешат расставаться с бельгийцем, так как рассчитывают еще до его ухода подписать ему замену. В свою очередь руководство королевского клуба желает закрыть трансфер 26-летнего вратаря "аристократов" уже на этой неделе.

Напомним, Виллиан сообщил "Челси" о своих намерениях. | soccernews.ru