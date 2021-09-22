"Челси" значительно увеличит зарплату Кристенсену по новому контракту: названа сумма

Фото: инстаграм Андреаса Кристенсена/Автор неизвестен

Датский защитник "Челси" Андреас Кристенсен близок к продлению контракта с лондонским клубом, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту четырехлетний контракт с зарплатой 7,3 миллиона евро в год. Сейчас датчанин получает пять миллионов в год.

25-летний Кристенсен выступает за "Челси" с 2015 года. Всего он провел за "аристократов" 133 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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