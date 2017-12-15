Чельстрем решил завершить карьеру

Известный шведский полузащитник Ким Чельстрем в ближайшее время повесит бутсы на гвоздь.

Как сообщает Expressen, экс-хавбек "Спартака" и "Арсенала" сегодня в ходе пресс-конференции официально объявит о своём решении.

Стоит отметить, что последним клубом 35-летнего Чельстрема был "Юргорден", с которым он дважды становился чемпионом Швеции и выигрывал Кубок страны.

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