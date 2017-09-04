Чельстрем: "Спартак" многого может добиться в Лиге Чемпионов"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Ким Чельстрем, ныне выступающий за шведский "Юргорден", высказался о шансах "красно-белых" достойно выступить в Лиге Чемпионов.
"Искренне рад, что "Спартаку" удалось выиграть чемпионат России, причем сделать это очень уверенно. Не сомневаюсь, что, если в Европе команда покажет такой же футбол, какой демонстрировала в прошлом сезоне, то сумеет многого добиться", - цитирует 35-летнего хавбека чемпионат.com.
Напомним, агент объяснил причину отказа Луана перебираться в "Спартак". | soccernews.ru
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