Чельстрем высказался о непопадании Ибрагимовича в заявку сборной Швеции на ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Швеции Ким Чельстрем рассказал, почему Златан Ибрагимович пропустит ЧМ-2018.

"Златан - настоящая звезда и личность в Швеции с учетом всего того, что он сделал для нашего футбола. Само собой, его все обсуждают, и история немного раздута. Мне кажется, он просто не чувствует себя полностью готовым к подобному турниру. Ну и в конце концов, он сам сказал, что не будет участвовать, что тут еще обсуждать" - приводят слова Чельстрема российские СМИ.

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