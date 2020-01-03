Чемберс обратился к болельщикам "Арсенала", которые поддержали его после травмы

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Чемберс обратился к болельщикам "Арсенала", которые поддержали его после травмы

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс в твиттере поблагодарил болельщиков, которые поддержали его после тяжелой травмы. 

"Я вернусь сильнее, чем прежде. Хотел бы сказать всем огромное спасибо за поддержку, которую вы оказали мне в последние несколько дней", - написал футболист в соцсети.

Напомним, защитник выбыл на срок до девяти месяцев из-за травмы крестообразной связки колена. Футболист получил повреждение 29 декабря в матче 20-го тура АПЛ с "Челси" (1:2).

24-летний Чемберс играет в "Арсенале" с 2014 года.

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