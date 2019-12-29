Чемберс получил травму колена в матче с "Челси"

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Чемберс получил травму колена в матче с "Челси"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс в матче 20-го тура АПЛ с "Челси" (1:2) был травмирован и сразу же заменен. Об этом пишет Sky Sports.

По данным источника, у 24-летнего игрока подозрение на травму связок колена. После глубокого медобследования станут известны точные сроки восстановления.

В этом сезоне Чемберс провел 18 матчей за "канониров", отметившись 1 гол и сделав 4 результативные передачи.

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