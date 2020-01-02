Чемберс пропустит до девяти месяцев из-за травмы крестообразной связки колена

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс пропустит около девяти месяцев из-за повреждения крестообразной связки колена, передает пресс-служба канониров.

"Мы подтверждаем, что Чемберс порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Он уже перенес операцию. Скорее всего, восстановление займет от 6 до 9 месяцев", - сообщается в заявлении клуба.

Напомним, футболист получил травму 29 декабря в матче 20-го тура АПЛ с "Челси" (1:2).

24-летний Чемберс играет в "Арсенале" с 2014 года.

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