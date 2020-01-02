Чемберс пропустит до девяти месяцев из-за травмы крестообразной связки колена

Теги арсенал лондонкалум чемберстравмы

Чемберс пропустит до девяти месяцев из-за травмы крестообразной связки колена

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс пропустит около девяти месяцев из-за повреждения крестообразной связки колена, передает пресс-служба канониров.

"Мы подтверждаем, что Чемберс порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Он уже перенес операцию. Скорее всего, восстановление займет от 6 до 9 месяцев", - сообщается в заявлении клуба.

Напомним, футболист получил травму 29 декабря в матче 20-го тура АПЛ с "Челси" (1:2).

24-летний Чемберс играет в "Арсенале" с 2014 года.

А еще: Обамеянг опроверг слухи о желании покинуть "Арсенал"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович официально стал игроком "Милана"

Ибрагимович официально стал игроком "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов