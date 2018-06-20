Чемберс шокирован уходом Уилшера из "Арсенала"



Защитник "Арсенала" Кэлум Чемберс прокомментировал ухода из команды полузащитника Джека Уилшера.

"Я опустошен новостями о твоем уходе, Джек. Нам всем в "Арсенале" будет не хватать тебя. Особенно это касается болельщиков. Удачи в следующей главе твоей карьеры", – написал Чемберс в своем твиттере.

Напомним, что 26-летний Уилшер отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и теперь перейдет в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на игрока сборной Аргентины. | http://soccernews.ru