Чемпион АПЛ в составе "Манчестер Сити" Пантилимон перешел в "Ноттингем Форест"

Румынский вратарь "Уотфорда" Костел Пантилимон перешел в "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт клуба.

"Лесники" арендовали кипера на полгода с правом выкупа.

В первой половине этого сезона румын играл за "Депортиво" на правах аренды, провел 6 матчей и пропустил 9 мячей.

30-летний Пантилимон выступал за "Уотфорд" с 2016 года и провел за клуб 9 встреч. Ранее играл за "Политехнику", "Манчестер Сити" и "Сандерленд". За сборную Румынии сыграл 27 матчей. Чемпион Англии, обладатель Кубка Лиги, обладатель Суперкубка Англии.

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