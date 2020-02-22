Чемпион Европы-2008 порассуждал об уровне российского футбола

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Чемпион Европы-2008 порассуждал об уровне российского футбола

Известный в прошлом испанский полузащитник Маркос Сенна оценил нынешний уровень футбола в России.

"Дело в том, что на мировой арене планка повысилась. И уже даже такие фавориты, как Италия и Нидерланды, остались немного позади, ниже этой планки. Обидно, что Россия тоже там, но таковы стандарты", - сказал 43-летний хавбек.

Сенна известен по выступлениям за "Вилльярреал" и сборную Испании. В 2008 году он с "Фурией Рохой" выиграл Чемпионат Европы.

Российские клубы оглушительно провалились в текущей еврокубковой кампании - все представители РПЛ вылетели из Лиги Чемпионов и Лиги Европы по итогам группового этапа.

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