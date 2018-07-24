Чемпион Европы-2016 доволен возвращением в "Баварию"

Португальский полузащитник Ренату Санчеш прокомментировал свое возвращение в "Баварию" после аренды в "Суонси".

"Я стал более зрелым игроком и теперь вновь получаю удовольствие от футбола. В "Баварии" большая конкуренция, но новый тренер может дать мне шанс. Я должен усердно работать на каждой тренировке, чтобы произвести на него впечатление", - приводит слова Санчеша официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 20-летний Санчеш провел за "Суонси" всего 14 матчей во всех турнирах.

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